Аллегри готов вернуться к работе и уже имеет несколько топ-вариантов

Бывший алленаторе Милана и Ювентуса готов возобновить тренерскую карьеру после годичной паузы.

Напомним, 52-летний Аллегри решил взять паузу в карьере после ухода из Ювентуса летом 2019-го. Похоже, наставник готов вернуться к работе в поисках нового вызова. Массимилиано предпочитает работу в Италии из-за интересов своей семьи, но понимает, что сейчас в Серии Ан нет клуба, который бы соответствовал его ожиданиям.

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Поэтому наставник готов попробовать себя и в другом топ-чемпионате. В частности, предметный интерес к Аллегри проявляют ПСЖ и Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" могут попрощаться с Уле Гуннаром Сульшером в случае невыхода в Лигу чемпионов 2020/21, информирует La Stampa.

К слову, Аллегри успел завоевать 6 Скудетто (одно из Миланом и 5 подряд с Ювентусом) и 4 раза побеждал в Кубке Италии.

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