Еще один клуб Первой лиги решил побороться за повышение в классе.

Сегодня, 21 января, состоялась встреча боссов Альянса с тренерским составом команды, на которой были определены планы на вторую часть сезона, сообщает Meta Ratings.

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Перед командой поставлена задача финишировать в первой четверке Первой лиги, что позволит принять участие в переходных матчах с одним из аутсайдеров УПЛ. Кроме того, произошли изменения в тренерском штабе Альянса: вместо уехавшего помогать Руслану Костышину в казахском Аксу Виктора Уляницкого с командой будет работать Андрей Калиненко.

Напомним, на зимнюю паузу Альянс ушел на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 33 очка и игру в запасе.

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