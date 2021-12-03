В Сумской области решили создать боеспособный коллектив, который смог бы завоевать путевку в элиту украинского футбола.

Накануне в Сумах завершился переговорный процесс по объединению перволигового Альянса и второлиговой Виктории, сообщает Meta Ratings.

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В весенней части сезона в тренерский штаб Альянса будут входить Юрий Ярошенко – нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, работавший с Викторией, а ранее – со Львовом в УПЛ.

Первый зимний сбор Альянса начнется 24 января – на него приедут девять основных футболистов Виктории. Клуб из Николаевки продолжит выступления во Второй лиге, однако за него будут играть самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет. К слову, обе команды представляют агрофирмы.

Напомним, Альянс после 20-ти туров идет третьим в Первой лиге (зона переходных матчей), Виктория – девятая в группе Б Второй лиги.

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