Претендент на выход в УПЛ объединится с клубом Второй лиги – к коллаборации присоединится и экс-тренер Львова
В Сумской области решили создать боеспособный коллектив, который смог бы завоевать путевку в элиту украинского футбола.
Накануне в Сумах завершился переговорный процесс по объединению перволигового Альянса и второлиговой Виктории, сообщает Meta Ratings.
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В весенней части сезона в тренерский штаб Альянса будут входить Юрий Ярошенко – нынешний тренер команды и Анатолий Бессмертный, работавший с Викторией, а ранее – со Львовом в УПЛ.
Первый зимний сбор Альянса начнется 24 января – на него приедут девять основных футболистов Виктории. Клуб из Николаевки продолжит выступления во Второй лиге, однако за него будут играть самые перспективные футболисты из Сумской области не старше 19 лет. К слову, обе команды представляют агрофирмы.
Напомним, Альянс после 20-ти туров идет третьим в Первой лиге (зона переходных матчей), Виктория – девятая в группе Б Второй лиги.
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