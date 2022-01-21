Ще один клуб Першої ліги вирішив поборотися за підвищення у класі.

Сьогодні, 21 січня, відбулась зустріч босів Альянса з тренерським складом команди, на якій було визначено плани на другу частину сезону, повідомляє Meta Ratings.

Претендент на вихід в УПЛ об'єднається з клубом Другої ліги – до колаборації долучиться і екс-тренер Львова

Перед командою поставлено завдання фінішувати у першій четвірці Першої ліги, що дозволить взяти участь у перехідних матчах з одним із аутсайдерів УПЛ. Окрім того, відбулись зміни у тренерському штабі Альянса: замість Віктора Уляницького, який поїхав допомагати Руслану Костишину в казахському Аксу, з командою працюватиме Андрій Калиненко.

Нагадаємо, на зимову паузу Альянс пішов на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 33 очки і гру в запасі.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України