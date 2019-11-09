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Алиссон признался, чего игроки Ливерпуля опасаются больше всего

17:00 56 Читати українською
Алиссон признался, чего игроки Ливерпуля опасаются больше всего
Алиссон / фото: Ливерпуль

Голкипер Ливерпуля Алиссон накануне матча 12-го тура АПЛ против Манчестер Сити вспомнил результаты прошлого сезона.

 

"Мы не хотим чувствовать то, что чувствовали в прошлом сезоне. Стать вторыми, отставая всего на одно очко... Мы не знаем, какая игра стоила нам титула, потому что у нас было несколько ничьих, где мы могли достичь большего, и мы проиграли Манчестер Сити, когда могли побеждать или сыграть вничью.

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Знаем, что нам нужно отдавать все в каждой игре, если хотим стать чемпионами АПЛ. Это наша цель, постараемся добиться этого.

В прошлом году у нас был замечательный опыт, почти идеальный сезон. Мы проиграли лишь в одном матче, это игра была против Манчестер Сити. Знаем, насколько важна эта игра для всех. В конце концов, это всего лишь три очка, но Манчестер Сити был лучшей командой Премьер-лиги за последние несколько лет, поэтому мы должны сделать все, чтобы выиграть этот матч", – цитирует Алиссона The Guardian.

После 11-ти туров подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, лишь однажды потеряв очки. "Горожане" идут вторыми, отставая на 6 пунктов. Матч 12-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 10 ноября на Энфилде. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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Англия Алиссон Алиссон Ливерпуль - Манчестер Сити
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