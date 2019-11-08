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Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на матч АПЛ

15:24 112 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на матч АПЛ
Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на матч 10 ноября 2019

Ливерпуль примет Манчестер Сити в центральном поединке 12-го тура АПЛ. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 10 ноября в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Начало игры – в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Ливерпуль – Манчестер Сити, прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии:

Шансы команд в этом поединке считают приблизительно равными. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу Ливерпуля оценивают в 2.69. На триумф Манчестер Сити предлагают коэффициент 2.64, а на ничью – 3.68. Букмекеры ожидают результативного футбола – коэффициент на то, что в поединке будет забито хотя бы 3 мяча, составляет 1.68.

После 11-ти туров подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, лишь однажды потеряв очки. "Горожане" идут вторыми, отставая на 6 пунктов. Заметим, что команды уже встречались в текущем сезоне – в рамках Суперкубка Англии подопечные Гвардиолы оказались сильнее в серии пенальти.

Напомним, Александр Зинченко пропустит поединок из-за травмы. Украинец был прооперирован в Барселоне и продолжает восстановление.

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