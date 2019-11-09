Аліссон зізнався, чого гравці Ліверпуля остерігаються більше за все

Голкіпер Ліверпуля Аліссон напередодні матчу 12-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті пригадав результати минулого сезону.

"Ми не хочемо відчувати те, що відчували в минулому сезоні. Стати другим, відстаючи всього лише на одне очко... Ми не знаємо, яка гра коштувала нам титулу, тому що у нас було кілька нічиїх, де ми могли досягти більшого, і ми програли Манчестер Сіті, коли могли перемагати або зіграти внічию.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на матч АПЛ

Знаємо, що нам потрібно віддавати все в кожній грі, якщо хочемо стати чемпіонами АПЛ. Це наша мета, постараємося досягти цього.

У минулому році у нас був чудовий досвід, майже ідеальний сезон. Ми програли лише в одному матчі, ця гра була проти Ман Сіті. Знаємо, наскільки важлива ця гра для всіх. Зрештою, це всього лише три очки, але Манчестер Сіті був найкращою командою Прем'єр-ліги за останні кілька років, тому ми повинні зробити все, щоб виграти цей матч", – цитує Аліссона The Guardian.

Після 11-ти турів підопічні Юргена Клоппа лідирують в АПЛ, лише одного разу втративши очки. "Містяни" йдуть другими, відстаючи на 6 пунктів. Матч 12-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 10 листопада на Енфілді. Початок гри о 18:30 за київським часом.

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