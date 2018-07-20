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Алиссон официально перешел в Ливерпуль

00:04 42 Читати українською
Алиссон официально перешел в Ливерпуль
Алиссон / ФК Ливерпуль

Бразильский вратарь Алиссон завершил свой трансфер с итальянской Ромы в английский Ливерпуль.

25-летний кипер официально перешел в состав "красных", сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Алиссон подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Ранее СМИ информировали, что соглашение будет рассчитано на 5 лет. Также сообщалось, что Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро.

В четверг спортивный директор Ромы Мончи подтвердил трансфер Алиссона в Ливерпуль, а сам игрок накануне попрощался с болельщиками Ромы, за которую играл с 2016 года.

Алиссон является воспитанником бразильского Интернасьоналя. За "колорадос" он дебютировал в 2013 году. За три года вратарь перешел в итальянскую Рому, с которой дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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