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"Жена была – ну и что?": Алиев признался, какую сумму выкладывал за секс

18:56 86 Читати українською
"Жена была – ну и что?": Алиев признался, какую сумму выкладывал за секс
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем самом дорогом сексе за деньги.

"Был ли у меня секс за деньги? Был. Я этого не скрываю. Конечно, я покупал, а не меня. Я же не проститут какой-то. В плане цены было по-разному. Самый дорогой – 1000 долларов. Это было и в России, и в Украине. А в "Эгоисте" (стриптиз-клуб – прим.) – да ты что. Когда было плохое настроение, я мог туда заехать.

Алиев готов стать тренером Динамо

Кто сказал, что секс за деньги – это неправильно? У меня была тогда жена, ну и что? Что тут такого? Туда приезжало много футболистов и хоккеистов, там можно было увидеть многих спортсменов. Там было интересно, туда приезжали не только ради секса, но и посидеть, пообщаться. Это в Москве все было.

А знакомится с девушками, общаться, водить их в кино... У меня же была жена. Чтобы потом увидели и пошли эти разговоры? Зачем это мне?" – сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

Напомним, Александр дважды во время своей карьеры выступал в России – в 2010-м он защищал цвета московского Локомотива, а в сезоне 2014/15 бегал за махачкалинский Анжи.

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