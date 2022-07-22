В рамках подготовки к новому сезону Бенфика провела товарищеский поединок против Жироны. Первый тайм оказался достаточно трудным для "орлов", завершившись без голов, поэтому главному тренеру лиссабонцев пришлось освежить состав. После перерыва на поле вышли 11 свежих футболистов – в частности, и Роман Яремчук.

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Второй тайм оказался веселее. Бенфика пропустила на 52-й минуте, но забила два в ответ к 60-й, а на 67-й Яремчук вколотил третий мяч – украинец реализовал пенальти. В итоге, матч закончился со счётом 4:2 в пользу португальцев.

Это уже второй гол Романа на сборах "орлов". Неделю назад он забил Фулхэму, а в матче с Ниццей наш нападающий отметился в серии пенальти. В прошлом сезоне Яремчук отыграл за Бенфику 43 матча, оформив 9 голов и 6 ассистов. Новый сезон для Бенфики стартует в начале августа.