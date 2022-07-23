Португальський клуб розглядає варіант із запрошенням 33-річного Алексіса Санчеса, повідомляє MSN з посиланням на SportMediaset.

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У чилійця залишився рік контракту з Інтером, але "нерадзуррі" готові відпустити нападника вже цього літа. Санчес отримує 7 млн євро за сезон, що є великим тягарем для клубу. Натомість результати ветерана на полі вже не вражають – 9+5 у 38 матчах минулого сезону.

Форвард розраховує залишитися у Європі і виступати на рівні Ліги чемпіонів. Цим критеріям цілком відповідає Бенфіка, де чилієць може стати напарником або конкурентом Романа Яремчука.

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