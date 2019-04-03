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Алексей Шевченко: Динамо запомнилось недоверием, Шахтер – великий клуб, солидность во всех планах

18:14 51 Читати українською
Алексей Шевченко: Динамо запомнилось недоверием, Шахтер – великий клуб, солидность во всех планах
Алексей Шевченко / ФК Шахтер

Голкипер "горняков" Алексей Шевченко охарактеризовал каждый клуб, в котором играл, одним словом.

"В запорожском Металлурге – доверие, в Динамо – недоверие, Говерла – без комментариев, Дила – тоже доверие,

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Заря – коллектив, Олимпик – также комментировать не нужно, Карпаты – город и доверие, Шахтер – большой клуб, солидность во всех планах", – сказал Шевченко для Tribuna.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Алексей Шевченко Алексей Шевченко
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