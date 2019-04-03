Олексій Шевченко: Динамо запам'яталося недовірою, Шахтар – великий клуб, солідність у всіх аспектах

Голкіпер "гірників" Олексій Шевченко охарактеризував кожен клуб, у якому грав, одним словом.

"У запорізькому Металурзі – довіра, в Динамо – недовіра, Говерла – без коментарів, Діла – теж довіра,

Шахтар – Динамо: матч Кубка України буде обслуговувати арбітр Козиряцький

Зоря – колектив, Олімпік – також коментувати не потрібно, Карпати – місто і довіра, Шахтар – великий клуб, солідність у всіх аспектах", – сказав Шевченко для Tribuna.