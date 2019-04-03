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Олексій Шевченко: Динамо запам'яталося недовірою, Шахтар – великий клуб, солідність у всіх аспектах

18:14 818 Читать на русском
Олексій Шевченко: Динамо запам'яталося недовірою, Шахтар – великий клуб, солідність у всіх аспектах
Олексій Шевченко / ФК Шахтар

Голкіпер "гірників" Олексій Шевченко охарактеризував кожен клуб, у якому грав, одним словом.

"У запорізькому Металурзі – довіра, в Динамо – недовіра, Говерла – без коментарів, Діла – теж довіра,

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Зоря – колектив, Олімпік – також коментувати не потрібно, Карпати – місто і довіра, Шахтар – великий клуб, солідність у всіх аспектах", – сказав Шевченко для Tribuna.

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олексій Шевченко Олексій Шевченко
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