Металіст підійшов до поєдинку в основному складі, якому не вистачало хіба що Батюшина та Ременюка. При цьому харків'яни у чотирьох останніх матчах чемпіонату здобули чотири перемоги, тож очікувався дуже важкий матч для Олександрії. Тим паче, що гості виставили дещо ослаблений старт – замість травмованого Ковальця тренерський штаб довірився 20-річному Мустафаєву, у воротах дебютував Горох, а на лівому фланзі оборони з'явився новачок Фомба.

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В перші 20 хвилин харків'яни володіли ініціативою, розкатуючи фірмові перепасовки на чужій половині поля у хорошому темпі. Такий футбол вилився у два непоганих моменти: на 17-й хвилині Фабінью увійшов на правий край штрафного й скинув м'яч під удар Протасову (над поперечиною), а на 19-й Криськів пробив з-за його меж з рикошетом – Горох зупинив сферу на лінії воріт. Олександрія ж виглядала вкрай пасивно.

Втім, саме підопічні Юрія Гури відкрили рахунок вже на 24-й хвилині. Все пройшло просто: Спінеллі з лівого флангу прострілив на лівий кут воротарського майданчика, а Мустафаєв звідти замкнув у підкаті – 0:1! Ще за чотири хвилини ця парочка шокувала ОСК Металіст: олександрійці розкатали шикарну комбінацію, в завершенні якої Спінеллі вивів Мустафаєва віч-на-віч з Сидоренком – Еміль свій шанс не змарнував. 0:2! Саме з цим рахунком команди і відправились відпочивати.

У роздягальні Юрій Гура провів подвійну заміну, випустивши Устименка й Кирюханцева замість Спінеллі та Третьякова. Спочатку здалося, що цей хід неправильний, адже Металіст 1925 одразу пішов уперед і створив два моменти: на 51-й хвилині Марлісон замикав простріл Криськіва на 11 метрів (Дубра заблокував удар), а на 52-й Фабінью вистрілив з-за меж штрафного у лівий нижній кут – Горох парирував! Втім, на 53-й заміна "жовто-чорних" спрацювала: Устименко у центрі поля зачепився за винос, виконавши скидку на хід – таким чином він запустив вихід 3-в-1 проти голкіпера. Копина першим підхопив м"яч, зблизився з Сидоренком і переграв його. 0:3.

Металіст 1925 не здався. На 57-й хвилині Горох врятував Олександрію після пострілу Фабінью з лінії карного майданчика під поперечку, на 62-й Голодюк метрів з 20-ти закрутив м'яч повз ліву стійку, а на 63-й харків'яни забили з кутового – Криськів отримав вдалий відскок і розстріляв ворота. 1:3! Здавалося б, інтрига жива.

Олександрійці так не думали. Вже за п'ять хвилин Кирюханцев отримав пас від Дришлюка на лівий край штрафного й пробив повз Сидоренка, влучивши у стійку, а на 70-й гості святкували четвертий гол. Відзначився все той же Кирюханцев, який замкнув навіс Кожушка з кутового. 1:4! Після цього всі питання щодо переможця були зняті.

Тим не менш, після серії замін підопічні Валерія Кривенцова змогли зробити рахунок бодай не розгромним. Це вдалося свіжому Ременюку – він замкнув простріл Задераки з правого флангу на дальню стійку. На жаль для харків'ян, цей гол не став останнім. У компенсований час Олександрія вискочила у чергову контратаку з виходом кількох виконавців на побачення з Сидоренком (її розпочав Мустафаєв). У підсумку Устименко отримав пас від Кирюханцева й розстріляв порожні ворота. 2:5! Олександрія крокує в чвертьфінал.

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