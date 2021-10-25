Новая волна пандемии повлияла и на проведение кубковых матчей.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ – СК Днепр-1, который был запланирован на 28 октября, перенесено, сообщает официальный сайт УАФ.

Кубок Украины: УАФ определила даты и время начала матчей 1/8 финала

Такое решение в федерации были вынуждены принять из-за ряда заболеваний на COVID-19 в лагере черкасской команды. Матч будет проведен в ноябре-декабре. Все остальные встречи состоятся по расписанию.

Напомним, уже с 1/8 финала КУ к соревнованиям присоединяются Динамо и Шахтер.

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