УАФ официально перенесла матч Кубка Украины из-за коронавируса
15:48 - Читати українською
Новая волна пандемии повлияла и на проведение кубковых матчей.
Поединок 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ – СК Днепр-1, который был запланирован на 28 октября, перенесено, сообщает официальный сайт УАФ.
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Такое решение в федерации были вынуждены принять из-за ряда заболеваний на COVID-19 в лагере черкасской команды. Матч будет проведен в ноябре-декабре. Все остальные встречи состоятся по расписанию.
Напомним, уже с 1/8 финала КУ к соревнованиям присоединяются Динамо и Шахтер.
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