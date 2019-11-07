Олександрія – Сент-Етьєн – відео гола

Світ — 22:20 654
-
Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду головного тренера солігорського Шахтаря
-
Українці в Лізі Європи: Астана Григорчука знову зазнала розгрому, Селтік без Шведа вийшов у плей-оффЛіга Європи — 21:52 578
-
Ліга Європи: Мальме втратив шанс випередити Динамо, Севілья стала першою командою, яка вийшла у плей-оффЛіга Європи — 21:49 2092
-
Динамо пробачило Копенгаген у брудному матчі Ліги Європи – Циганков змарнував пенальтіЛіга Європи — 21:46 12332
-
Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 21:23 27087