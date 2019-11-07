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Олександрія – Сент-Етьєн – відео гола

22:26 2412 Читать на русском
Олександрія – Сент-Етьєн – відео гола
Олександрія – Сент-Етьєн – відео голів та огляд матчу 7 листопада 2019

Олександрія приймає Сент-Етьєн в 4 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Сент-Етьєн.

 
Вахбі Хазрі 24’
24’ Вахбі Хазрі

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Сент-Етьєн розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

В першому поєдинку команди розійшлися миром – 1:1. Олександрія та Сент-Етьєн набрали по 2 очки та замикають турнірну таблицю групи, зберігаючи шанси на плей-офф.

Олександрія розпочала матч активніше, але на 24-й хвилині Сент-Етьєн відкрив рахунок. Паньків збив Хазрі у штрафному майданчику, а рефері призначив пенальті. Сам постраждалий реалізував 11-метровий.

Олександрія – Сент-Етьєн: відео гола Хазрі

blog_ava
Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу
21:23
27156
Теги
Ліга Європи Відеоновини Головне Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Олександрія - Сент-Етьєн
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