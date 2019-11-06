Олександрія – Сент-Етьєн: прогноз на матч Ліги Європи

Олександрія прийме Сент-Етьєн в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Олександрія – Сент-Етьєн відбудеться 7 листопада у Львові на стадіоні Арена Львів. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Олександрія – Сент-Етьєн, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Команда Володимира Шарана підходить до гри явним аутсайдером. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу Олександрії оцінюють у 4.70. На виграш Сент-Етьєна пропонують коефіцієнт 1.93, а на нічию – 3.40.

Два тижні тому Олександрія у Франції розписала нічию із Сент-Етьєном (1:1). Цікаво, що обидва голи в активі захисника французів Габріеля Сілви – спочатку він вразив чужі, а пізніше і власні ворота. Обидві команди набрали по 2 очки після трьох турів та замикають турнірну таблицю групи I. Вольфсбург та Гент мають у своєму активі по 5 пунктів.

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