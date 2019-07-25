Александрия определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Европы

Президент Александрии Сергей Кузьменко рассказал, где его команда будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы 2019/20.

"Пытались провести работу, чтобы проводить матчи как можно ближе к Александрии. Прорабатывали варианты с Днепром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако, позитивных сигналов от УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было.

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Поэтому выбрали наиболее украинский город – Львов, где Александрия будет демонстрировать Европе возможности украинского футбола", – сказал Кузьменко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, в прошлом сезоне Александрия завоевала бронзовые медали чемпионата Украины, что позволило команде Шарана начать свой путь в Лиге Европы с группового этапа.