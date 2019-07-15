"Александрия поступила со мной не слишком хорошо", – Кулач

Новичок Гонведа Владислав Кулач рассказал о неудачном периоде в составе бронзового призера УПЛ и ожиданиях от выступлений в Венгрии.

"Все решилось очень быстро. До подписания контракта с Гонведом провел здесь около недели, а потом соглашение было оформлено. Сразу согласился на переход. Узнал, что это за клуб, увидел, что он борется за высокие места в чемпионате Венгрии, уровень которого сейчас растет.

Кулач стал игроком Гонведа

Я не играл полгода, поэтому Гонвед для меня как свежий глоток воздуха, хочется начать как можно быстрее. Разговоров и предложений о поездке с Шахтером на сборы не было.

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Со мной в Александрии поступили не очень хорошо. Получил травму. Наговаривать на них не буду, но, считаю, что со мной поступили некрасиво", – сказал Кулач в комментарии Команде№1.