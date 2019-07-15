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"Олександрія вчинила зі мною не надто гарно", – Кулач

09:42 516 Читать на русском
"Олександрія вчинила зі мною не надто гарно", – Кулач
Владислав Кулач / Фото офіційного сайту Олександрії

Новачок Гонведа Владислав Кулач розповів про невдалий період у складі бронзового призера УПЛ і очікування від виступів в Угорщині.

"Все вирішилося дуже швидко. До підписання контракту з Гонведом провів тут близько тижня, і потім угода була оформлена. Відразу погодився на перехід. Дізнався, що це за клуб, побачив, що він бореться за високі місця в чемпіонаті Угорщини, рівень якого наразі росте.

Кулач став гравцем Гонведа

Я не грав півроку, тому Гонвед для мене свіжий ковток повітря, хочеться почати якомога швидше. Розмов і пропозицій щодо поїздки з Шахтарем на збори не було.

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Зі мною в Олександрії вчинили не дуже добре. Отримав травму. Наговорювати на них не буду, але, вважаю, що зі мною вчинили некрасиво", – сказав Кулач в коментарі Команді№1.

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Українці за кордоном Світ Владислав Кулач Владислав Кулач Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Гонвед Гонвед
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