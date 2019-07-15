"Олександрія вчинила зі мною не надто гарно", – Кулач

Новачок Гонведа Владислав Кулач розповів про невдалий період у складі бронзового призера УПЛ і очікування від виступів в Угорщині.

"Все вирішилося дуже швидко. До підписання контракту з Гонведом провів тут близько тижня, і потім угода була оформлена. Відразу погодився на перехід. Дізнався, що це за клуб, побачив, що він бореться за високі місця в чемпіонаті Угорщини, рівень якого наразі росте.

Кулач став гравцем Гонведа

Я не грав півроку, тому Гонвед для мене свіжий ковток повітря, хочеться почати якомога швидше. Розмов і пропозицій щодо поїздки з Шахтарем на збори не було.

Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за Нойка

Зі мною в Олександрії вчинили не дуже добре. Отримав травму. Наговорювати на них не буду, але, вважаю, що зі мною вчинили некрасиво", – сказав Кулач в коментарі Команді№1.