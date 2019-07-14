Украинцы феерилы голами в динамовском дерби в Беларуси – Белоног был результативнее Нойка

В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси минское Динамо минимально обыграло брестское (2:1), а голами отметились только украинцы.
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Брест – Динамо Минск – 1:2
Голы: Нойок, 82 – Белоног, 80, 85
В динамовском дерби Беларуси столичное Динамо переиграло брестское. Матч был достаточно напряженным, и все решилось в последние 10 минут. Интересно, что главными героями стали именно украинские игроки.
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На 80-ой минуте украинский хавбек Белоног открыл счет в матче, однако Нойок выровнял положение через 2 минуты. Но на 85-ой минуте Белоног оформил дубль и принес победу минскому Динамо.
Таким образом, Динамо Брест осталось на втором месте, а минское Динамо поднялось на 4 позицию.