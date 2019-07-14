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Украинцы феерилы голами в динамовском дерби в Беларуси – Белоног был результативнее Нойка

23:12 17 Читати українською
Украинцы феерилы голами в динамовском дерби в Беларуси – Белоног был результативнее Нойка
Дмитрий Белоног / фото: ФК Динамо Минск

В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси минское Динамо минимально обыграло брестское (2:1), а голами отметились только украинцы.

Беларусь. Высшая лига, 15 тур

Динамо Брест – Динамо Минск – 1:2

Голы: Нойок, 82 – Белоног, 80, 85

В динамовском дерби Беларуси столичное Динамо переиграло брестское. Матч был достаточно напряженным, и все решилось в последние 10 минут. Интересно, что главными героями стали именно украинские игроки.

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На 80-ой минуте украинский хавбек Белоног открыл счет в матче, однако Нойок выровнял положение через 2 минуты. Но на 85-ой минуте Белоног оформил дубль и принес победу минскому Динамо.

Таким образом, Динамо Брест осталось на втором месте, а минское Динамо поднялось на 4 позицию.

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Украинцы за рубежом Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Видеоновости Дмитрий Белоног Дмитрий Белоног Динамо Брест Динамо Брест
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