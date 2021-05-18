"Начинается новая страница александрийского футбола, которую на посту главного тренера команды будет писать Юрий Владимирович Гура. Это решение, по моему мнению, логичное. Мы давно знакомы, работаем вместе с 2008 года. Начинали в любительском футболе, потом перешли в профессиональный – отработали и во Второй лиге, и в Первой. Самое важное – у меня есть доверие к Юрию Владимировичу.

Александрия официально назначила нового главного тренера

Он много лет играл в Александрии, много лет работал на различных тренерских должностях в нашем клубе. Юрий Владимирович уделяет большое внимание своему профессиональному развитию: проходил обучение, стажировки. Юрий Владимирович получил задание – в следующем сезоне не только построить новую команду, но и улучшить результаты. Мы ставим себе амбициозную задачу: вернуться в пятерку лучших команд, что дает большие перспективы.

На наш взгляд, для футбольного клуба Александрия сейчас будет целесообразным симбиоз опыта и молодости. В составе команды мы хотели бы увидеть молодых амбициозных игроков, которые стремились бы достигать новых спортивных успехов. Я убежден в том, что мы будем быстро строить новую команду и предложим нашим соперникам интересную игру и хорошую борьбу, а болельщикам – яркий и красивый футбол", – цитирует Кузьменко официальный сайт "желто-черных".

Напомним, Александрия по итогам сезона заняла в турнирной таблице УПЛ девятое место, набрав 29 очков.

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