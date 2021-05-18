Александрийский клуб не долго оставался без наставника. На место Владимира Шарана, как и ожидалось, пришел Юрий Гура.

"Желто-черные" на своем официальном сайте представили новоиспеченного тренера главной команды. Им стал Юрий Гура. 44-летний специалист до этого занимал пост наставника команды U-19. Детали контракта не сообщаются.

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"Мне очень приятно становиться за руль нашей команды. Я понимаю уровень ответственности, налагаемой на меня и тренерский штаб. Конечно, задачи, поставленные руководством клуба, непростые. Но трудностей и испытаний я не боюсь.

Мы настойчиво будем работать над достижением ожидаемых результатов, оглядываясь на лучшие традиции и опыт основных игроков, при этом будем стараться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественную игру, которая нравится нашим болельщиками", – прокомментировал свое назначение Гура, который является воспитанником александрийского футбола.

Напомним, Александрия по итогам сезона заняла в турнирной таблице УПЛ девятое место, набрав 29 очков.

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