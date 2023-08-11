Артур Авагимян проведет сезон 2023/24 в Черноморце под руководством Романа Григорчука.

Александрия объявила о переходе полузащитника Артура Авагимяна в Черноморец. Об этом сообщает клубная пресс-служба александрийцев.

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По официальным данным, футболист будет выступать за "моряков" на правах аренды – сделка рассчитана до конца сезона 2023/24.

Авагимян ранее выступал за Черноморец с февраля 2020 года по январь 2022 года. Также хавбек провел в составе "моряков" весеннюю часть в прошлом сезоне на правах аренды из Александрии.

В прошлом розыгрыше УПЛ Авагимян провел 20 матчей, отличившись двумя ассистами. Футболист также успел сыграть в двух матчах за Александрию в новом сезоне.

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