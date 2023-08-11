Артур Авагімян проведе сезон 2023/24 у Чорноморці під керівництвом Романа Григорчука.

Олександрія оголосила про перехід півзахисника Артура Авагимяна до Чорноморця. Про це повідомляє клубна прес-служба олександрійців.

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За офіційною інформацією, футболіст буде виступати за "моряків" на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2023/24.

Авагімян раніше виступав за Чорноморець – із лютого 2020-го до січня 2022-го. Також хавбек провів у складі "моряків" весняну частину минулого сезону на правах оренди з Олександрії.

В минулому розіграші УПЛ Авагімян відіграв 20 матчів, відзначившись двома асистами. Футболіст також встиг зіграти у двох матчах за Олександрію у новому сезоні.

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