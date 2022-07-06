Главный тренер "горожан" Юрий Гура объявил планы команды на межсезонье и рассказал о кадровой ситуации.

"Процесс подготовки идет по плану. Также продолжается селекционная работа. На просмотре тренерского штаба находятся потенциальные новички.

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С некоторыми из них уже подписаны контракты – в частности, с Александром Мартынюком, Богданом Кобзарем и Артемом Шулянским.

Кроме того, на этом сборе запланированы спарринги: первый из них – с Полтавой, затем с новичком УПЛ Кривбассом, две игры с Колосом дома и на выезде, с запорожским Металлургом, с Ингульцем и с Кременем", – цитирует Гуру пресс-служба "желто -черных".

Напомним, по итогам прошлого сезона, который не был доигран из-за начала полномасштабной войны, Александрия в турнирной таблице заняла шестую строчку.

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