Молодежь Динамо иногда устает ждать шанса в родной команде и выбирает другой путь.

Атакующий полузащитник Артем Шулянский подписал 3-летний контракт с Александрией, информирует официальный сайт "желто-черных".

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Хавбек считался одним из самых перспективных воспитанников Динамо. Он успел провести за киевлян две кампании в Юношеской лиге УЕФА (2018/19 и 2019/20) – один гол и 3 ассиста в 10 матчах. Прогресс таланта остановился из-за тяжелой травмы "крестов", которую он получил в конце 2020 года. В минувшем сокращенном сезоне Артем отыграл 15 матчей и оформил 4 гола.

Шулянский так и не дождался шанса во взрослой команде Динамо, а недавно стал свободным агентом. Напомним, Александрия финишировала шестой и не будет выступать в еврокубках.

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