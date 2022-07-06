Головний тренер "містян" Юрій Гура оголосив плани команди на міжсезоння та розповів про кадрову ситуацію.

"Процес підготовки йде за планом. Також ще триває селекційна робота. На перегляді тренерського штабу перебувають потенційні новачки.

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З деякими з них вже підписані контракти – зокрема, з Олександром Мартинюком, Богданом Кобзарем та Артемом Шулянським.

Крім того, на цих зборах заплановані спаринги: перший з них – з Полтавою, потім з новачком УПЛ Кривбасом, дві гри з Колосом вдома та на виїзді, із запорізьким Металургом, з Інгульцем та з Кременем", – цитує Гуру прес-служба "жовто-чорних".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону, який не було дограно через початок повномасштабної війни, Олександрія у турнірній таблиці посіла шосту сходинку.

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