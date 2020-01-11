Александрия анонсировала подписание двух новичков

Главный тренер Александрии Владимир Шаран назвал еще двух игроков, которые в ближайшие дни подпишут контракт с клубом.

Ранее стало известно о переходе в Александрию Романа Вантуха. А сегодня наставник команды объявил имена еще двух новичков. Ими стали Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

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"Все новички прибыли – Вантух, Гордиенко и Мишенко. Надеюсь, в понедельник подпишем с ними контракты, если все будет хорошо", – сказал Шаран официальному Youtube-каналу клуба.

Отметим, что предыдущим клубом Гордиенко был Шериф из Молдовы. Также он выступал за Зарю. Что касается Мишенко, то с 2018 года он выступал за белорусский Торпедо-БелАЗ.

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