toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Александрия анонсировала подписание двух новичков

11 января 18:20 696 Читати українською
Александрия анонсировала подписание двух новичков
Артем Гордиенко / фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран назвал еще двух игроков, которые в ближайшие дни подпишут контракт с клубом.

Ранее стало известно о переходе в Александрию Романа Вантуха. А сегодня наставник команды объявил имена еще двух новичков. Ими стали Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Александрия обьявила соперников на зимних сборах – команда Шарана проведет 5 спаррингов

"Все новички прибыли – Вантух, Гордиенко и Мишенко. Надеюсь, в понедельник подпишем с ними контракты, если все будет хорошо", – сказал Шаран официальному Youtube-каналу клуба.

Отметим, что предыдущим клубом Гордиенко был Шериф из Молдовы. Также он выступал за Зарю. Что касается Мишенко, то с 2018 года он выступал за белорусский Торпедо-БелАЗ.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
928
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Артем Гордиенко Артем Гордиенко Богдан Мишенко Богдан Мишенко Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
24
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук