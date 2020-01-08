toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Александрия обьявила соперников на зимних сборах – команда Шарана проведет 5 спаррингов

8 января 16:40 214 Читати українською
Александрия обьявила соперников на зимних сборах – команда Шарана проведет 5 спаррингов
Александрия проведет пять спаррингов / фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах клуба по подготовке ко второй части сезона.

"11 января команда собирается на базе, проведем медицинское обследование и небольшой втягивающий сбор, а уже 14-го летим в Аланию (Турция) в отель Голд Сити, туда, где мы постоянно проводим тренировочные сборы.

Александрия может подписать украинского полузащитника Шерифа

Запланировано пять спаррингов. Первые три матча будут с болгарскими клубами: 18 января с командой Ботев (Пловдив), 19 января сыграем со Славией из Софии, а 21-го проведем спарринг с Черно Море из Варны. 24-го января встретимся с Македония Гьорче Петров и 26 января сыграем против армянского Пюника", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, что на зимний перерыв в УПЛ команда Шарана ушла на 5 месте в турнирной таблице.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2615
Теги
Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
24
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук