Александрия обьявила соперников на зимних сборах – команда Шарана проведет 5 спаррингов

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о планах клуба по подготовке ко второй части сезона.

"11 января команда собирается на базе, проведем медицинское обследование и небольшой втягивающий сбор, а уже 14-го летим в Аланию (Турция) в отель Голд Сити, туда, где мы постоянно проводим тренировочные сборы.

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Запланировано пять спаррингов. Первые три матча будут с болгарскими клубами: 18 января с командой Ботев (Пловдив), 19 января сыграем со Славией из Софии, а 21-го проведем спарринг с Черно Море из Варны. 24-го января встретимся с Македония Гьорче Петров и 26 января сыграем против армянского Пюника", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, что на зимний перерыв в УПЛ команда Шарана ушла на 5 месте в турнирной таблице.

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