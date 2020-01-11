Олександрія оголосила про підписання двох новачків

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран назвав ще двох гравців, які у найближчі дні підпишуть контракт із клубом.

Раніше стало відомо про перехід в Олександрію Романа Вантуха. А сьогодні наставник команди оголосив імена ще двох новачків. Ними стали Артем Гордієнко та Богдан Мишенко.

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"Всі новачки прибули – Вантух, Гордієнко і Мишенко. Сподіваюся, в понеділок підпишемо з ними контракти, якщо все буде добре", – сказав Шаран офіційному Youtube-каналу клубу.

Зазначимо, що попереднім клубом Гордієнка був Шериф із Молдови. Також він виступав за Зорю. Щодо Мишенка, то з 2018 року він виступав за білоруський Торпедо-БелАЗ.

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