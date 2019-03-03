Александрия на последних минутах вырвала ничью с Мариуполем

В рамках 20-го тура УПЛ Александрия не смогла победить Мариуполь, сохранив одно очко благодаря голу Евгения Банады в компенсированное время.

Матч начался в невысоком темпе, но Мариуполь выглядел чуть активнее. Александрия пыталась викоко прессинговать, а гости искали лазейки в обороне и пытались стрелять при первой же возможности – и они быстро достигли успеха в этом деле. На 15-й минуте Зубков принял длинную передачу от Федорчука, качнул в штрафной Шендрика и хитро пробил низом – 0:1. Картину встречи данный гол не изменил: "жёлто-черные" не могли организовать хорошую позиционную атаку, а азовцы действовали очень просто. Как следствие, ничего более опаснее дальнего удара Мишнёва в руки Панькиву на 35-й минуте в первом тайме не произошло.

Второй начался с активного давления александрийцев: так, на 48-й минуте Запорожан выстрелил из-за пределов штрафной после отскока, а Ковалец на 54-й пробил в падении через себя – Андрей промахнулся, а Кирилл попал в защитника. Мариуполь постепенно выровнял игру и мог забить на 71-й минуте, но мяч после удара Игнатенко с дистанции прошел рядом со штангой. Через две минуты Александрия упустила шанс сравнять счёт – Банада пробил головой с классной позиции, но Худжамов спас гостей. После этого азовцы перевели матч в позиционную фазу и держали победный счет до 90+1 минуты, когда Банада головой замкнул подачу Поляруса в ближний угол – 1:1.

Таким образом, Мариуполь набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Александрия осталась на третьем месте с 37 зачётными баллами.