toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем

18:56 2670 Читать на русском
Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем
Олександрія – Маріуполь – 1:1

В рамках 20-го туру УПЛ Олександрія не змогла перемогти Маріуполь, врятувавши одне очко завдяки голу Євгена Банади у компенсований час.

91’ Євген Банада
 
Олександр Зубков 15’

Матч розпочався у невисокому темпі, але Маріуполь виглядав трохи активніше. Олександрія намагалася викоко пресингувати, а гості шукали шпарини в обороні та намагалися стріляти при першій же можливості – і вони швидко досягли успіху у цій справі. На 15-й хвилині Зубков прийняв довгу передачу від Федорчука, хитнув у штрафному Шендрика та хитро пробив низом – 0:1. Картину зустрічі даний гол не змінив: "жовто-чорні" не могли організувати гарну позиційну атаку, а азовці діяли дуже просто. Як наслідок, нічого більш небезпечного за дальній удар Мишньова в руки Паньківу на 35-й хвилині у першому таймі не відбулося.

Другий розпочався за активного тиску олександрійців: так, на 48-й хвилині Запорожан вистрілив з-за меж штрафного після відскоку, а Ковалець на 54-й пробив в падінні через себе – Андрій промахнувся, а Кирило влучив у захисника. Маріуполь поступово вирівняв гру й міг забити на 71-й хвилині, але м'яч після удару Ігнатенка з дистанції пройшов поруч зі стійкою. Через дві хвилини Олександрія втратила шанс зрівняти рахунок – Банада пробив головою з класної позиції, але Худжамов врятував гостей. Після цього азовці перевели матч у позиційну фазу та тримали переможний рахунок до 90+1 хвилини, коли Банада головою замкнув подачу Поляруса у ближній кут – 1:1.

Таким чином, Маріуполь набрав 28 очок та піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Олександрія залишилась на третьому місці з 37 заліковими балами.

Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олександрія - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
50
хв
Наполі
21:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук