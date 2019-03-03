Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем

В рамках 20-го туру УПЛ Олександрія не змогла перемогти Маріуполь, врятувавши одне очко завдяки голу Євгена Банади у компенсований час.

Матч розпочався у невисокому темпі, але Маріуполь виглядав трохи активніше. Олександрія намагалася викоко пресингувати, а гості шукали шпарини в обороні та намагалися стріляти при першій же можливості – і вони швидко досягли успіху у цій справі. На 15-й хвилині Зубков прийняв довгу передачу від Федорчука, хитнув у штрафному Шендрика та хитро пробив низом – 0:1. Картину зустрічі даний гол не змінив: "жовто-чорні" не могли організувати гарну позиційну атаку, а азовці діяли дуже просто. Як наслідок, нічого більш небезпечного за дальній удар Мишньова в руки Паньківу на 35-й хвилині у першому таймі не відбулося.

Другий розпочався за активного тиску олександрійців: так, на 48-й хвилині Запорожан вистрілив з-за меж штрафного після відскоку, а Ковалець на 54-й пробив в падінні через себе – Андрій промахнувся, а Кирило влучив у захисника. Маріуполь поступово вирівняв гру й міг забити на 71-й хвилині, але м'яч після удару Ігнатенка з дистанції пройшов поруч зі стійкою. Через дві хвилини Олександрія втратила шанс зрівняти рахунок – Банада пробив головою з класної позиції, але Худжамов врятував гостей. Після цього азовці перевели матч у позиційну фазу та тримали переможний рахунок до 90+1 хвилини, коли Банада головою замкнув подачу Поляруса у ближній кут – 1:1.

Таким чином, Маріуполь набрав 28 очок та піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Олександрія залишилась на третьому місці з 37 заліковими балами.