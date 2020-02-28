Александрия дозаявила трех зимних новичков на УПЛ

В последний день периода дозаявок в УПЛ Александрия внесла в список своих игроков трех зимних новичков.

Александрия дозаявила Романа Вантуха, Артема Гордиенко и Богдана Мишенка, информирует официальный сайт УПЛ.

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Вантух будет выступать за Александрию под 47 номером, Гордиенко – под 3, а Мишенко взял номер 77.

Напомним, Александрия получила разрешение дозаявлять новых игроков после погашения задолженности перед хорватом Йосипом Баришичем, который выступал за команду в сезоне 2011/12 и сыграл всего 5 матчей.

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