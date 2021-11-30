Команды играли на очень тяжелом газоне КСК Ника – дренаж не справился с большим количеством осадков, что существенно усложняло задачу игрокам. Но уже на 16-й минуте счет был открыт – Максим Имереков замкнул прострел Сергея Булецы с правого фланга.

Заря удержала минимальную победу над Александрией

Еще до перерыва Третьяков забил ответный мяч, но Екатерина Монзуль отменила гол из-за офсайда. Во втором тайме у обеих команд были моменты, но счет больше не изменился. 0:1 – луганчане набрали 32 очка, поднявшись на четвертую позицию. Александрия, имея в активе 23 пункта, осталась седьмой.

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