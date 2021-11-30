Команди грали на дуже важкому газоні КСК Ніка – дренаж не надто впорався з великою кількістю опадів, що суттєво ускладнювало завдання гравцям. Але вже на 16-й хвилині рахунок було відкрито – Максим Імереков замкнув простріл Сергія Булеци з правого флангу.

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Ще до перерви Третьяков забив у відповідь, але Катерина Монзуль скасувала гол через офсайд. У другому таймі обидві команди мали моменти, але рахунок більше не змінився. 0:1 – луганці набрали 32 очки, піднявшись на четверту позицію. Олександрія, маючи в активі 23 пункти, залишилась сьомою.

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