Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Олександрія приймає Шахтар в рамках 23-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Олександрія – Шахтар

3 квітня, 17:00, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Денис Шурман (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

На старті другого етапу чемпіонату календар подарував битву лідерів. Олександрії доведеться зустрітися з Шахтарем – і в разі успіху Зорі в паралельній зустрічі та поразки нинішніх фаворитів на бронзу інтрига в боротьбі за медалі закрутиться з новою силою. Наразі у "жовто-чорних" 41 очко, луганці ж відстають на дев'ять, а попереду буде ще 10 турів. Шахтарю також не можна допускати осічку, адже Динамо не так вже й далеко – всього у семи залікових балах. Втім, у таких матчах очки перед грою не рахують і по ходу поєдинку не згадують.

Олександрія дуже серйозно налаштовувалася на Шахтар, навіть пригрозивши футболістам штрафами за застуду. У лютневому матчі в Харкові підопічні Шарана поступилися з рахунком 0:2, але якість гри в атаці була на досить високому рівні – можна було навіть вирвати нічию, якби реалізовувались всі ті виходи віч-на-віч. На своєму полі олександрійцям явно захочеться перемогти, адже востаннє місцеві вболівальники спостерігали за набором трьох очок ще восени – тоді вдалося прибити Динамо. Чому б не повторити успіх з іншим грандом?

Шахтар розпочинав весняну частину чемпіонату невпевнено, з великою кількістю привозів в обороні, але потім розігнався. "Гірники" після зимової перерви ще не пропускали, забивши при цьому дев'ять голів, тож легко Олександрії не буде. Матчі збірних же довели, що і постійні фейли Пятова залишились у минулому, тому статус фаворита у виїзному матчі донеччанам забезпечений. Втім, попередня зустріч на цьому полі, не дивлячись на перемогу Шахтаря, пройшла дуже важко – і про це варто пам'ятати.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Шахтар та Олександрія у чемпіонаті провели між собою 16 матчів, з яких "гірники" виграли 14. Ще одна зустріч завершились внічию, а перемога над Шахтарем у Харкові в 2017 році стала для олександрійців єдиною.

2. Загальний рахунок протистояння між Шахтарем та Олександрією – 43:14 на користь донеччан. В рамках чемпіонату – 33:11.

3. Найкращими бомбардирами у протистоянні команд в чемпіонаті з боку Шахтаря є Алекс Тейшейра (4 голи), Дентінью, Факундо Феррейра, Марлос та Олексій Бєлік (по три). З боку Олександрії – Артем Полярус та Сергій Старенький (по два голи).

4. Найбільша перемога Шахтаря над Олександрією у чемпіонаті відбулася у сезоні 2002/2003. Тоді "гірники" вдома розгромили суперника з рахунком 5:0.

5. Найбільш результативні матчі між командами були зіграні у сезонах 2011/2012 та 2015/2016. В обох випадках Олександрія вдома програла з рахунком 2:3.

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Кадрова ситуація

Олександрії вдалося уникнути дискваліфікацій за дисциплінарним принципом, але за умовами оренди проти Шахтаря не зможе зіграти Владислав Кулач – втім, він і без того ніяк не може потрапити у заявку "жовто-чорних". Крім того, через пошкодження не вийде на поле Василь Грицук, який вилетів на всю весняну частину сезону.

У "гірників" ситуація стабільна. Жоден з футболістів не потрапив у бан-лист УПЛ на цей тур, а лазарет команди пустий. За індивідуальною програмою тренувалися Марлос, Коваленко, Ісмаїлі та Кайоде – можливо, хтось з них у старті не з'явиться.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Паньків – Микицей, Шендрик, Дедечко, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Сітало

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Олександрія буде неймовірно заведеною, а останні матчі продемонстрували покращення в плані реалізації моментів. Ймовірно, один гол у ворота Шахтаря команда закотить, але клас "гірників" повинен датися взнаки. Донеччани забов'язані здобути складну, але перемогу.