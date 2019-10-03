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Александрия – Гент: послематчевая пресс-конференция Йеса Торупа

22:20 115 Читати українською
Александрия – Гент: послематчевая пресс-конференция Йеса Торупа
Йес Торуп / УЕФА

Наставник Гента Йес Торуп поделился эмоциями от ничейного итога матча против Александрии в рамках 2-го тура Лиги Европы 2019/20.

60’ Артем Ситало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Ситало

"Я ожидал игры против сильного оппонента и замечательной игры. Мы играли против хорошей команды и обладали существенным преимуществом в первые 40-45 минут, но затем Гент несколько потерял контроль над ходом поединка. Мы играли на выезде и старались изо всех сил, и были уверены в том, что забьем второй гол.

Александрия – Гент – видео голов

Возможно, мы были несколько самоуверенными в своих силах. Если бы мы добыли 3 очка, это было бы прекрасно, но я не могу сказать, что я недоволен ничейным результатом, хотя Гент имел шансы для победы. У нас довольно сильная группа, поэтому каждый зачетный балл – на вес золота.

Александрия – сильная команда, но она меня не удивила. Соперник играл именно так, как я и ожидал. Ничья в параллельном матче? Я несколько удивлен, ведь Вольфсбург – фаворит группы. Это подтверждает мои слова о том, что каждый балл имеет очень большое значение", – подытожил Торуп на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Александрия расписала ничью в матче 2-го тура Лиги Европы против Гента (1:1).

Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы

Источник: Футбол 24
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