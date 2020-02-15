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Алдервейрелд стал отцом через 9 месяцев после камбэка с Аяксом в Лиге чемпионов

10:19 9 Читати українською
Алдервейрелд стал отцом через 9 месяцев после камбэка с Аяксом в Лиге чемпионов
Тоби Алдервейрелд / Reuters

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд слишком эмоционально отпраздновал невероятный выход в финал своей команды.

5’ Маттейс Де Лигт
35’ Хаким Зиеш
 
Лукас Моура 55’
Лукас Моура 59’
Лукас Моура 90+6’
5’ Маттейс Де Лигт
35’ Хаким Зиеш
55’ Лукас Моура
59’ Лукас Моура
90+6’ Лукас Моура

Тоби Алдервейрелд стал отцом 14 февраля, о чем игрок сообщил в своем Instagram.

Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов

Интересно, что его сын, Джейс Алдервейрелд, родился через 9 месяцев и 6 дней после победы Тоттенхэма над Аяксом 8 мая в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:2.

"Лучший подарок на День святого Валентина, который только можно придумать! Спасибо моей жене Шани, она была сильной и храброй женщиной последние дни. Мне невероятно повезло, я так счастлив", – поделился своей радостью бельгиец.

Напомним, ранее Салах и Хендерсон стали отцами ровно через 9 месяцев после знаменитого камбэк в матче с Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов.

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Теги
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Аякс - Тоттенхэм
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