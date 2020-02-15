Алдервейрелд стал отцом через 9 месяцев после камбэка с Аяксом в Лиге чемпионов

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд слишком эмоционально отпраздновал невероятный выход в финал своей команды.

Тоби Алдервейрелд стал отцом 14 февраля, о чем игрок сообщил в своем Instagram.

Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов

Интересно, что его сын, Джейс Алдервейрелд, родился через 9 месяцев и 6 дней после победы Тоттенхэма над Аяксом 8 мая в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:2.

"Лучший подарок на День святого Валентина, который только можно придумать! Спасибо моей жене Шани, она была сильной и храброй женщиной последние дни. Мне невероятно повезло, я так счастлив", – поделился своей радостью бельгиец.

Напомним, ранее Салах и Хендерсон стали отцами ровно через 9 месяцев после знаменитого камбэк в матче с Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов.

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