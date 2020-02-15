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Алдервейрелд став батьком через 9 місяців після камбеку з Аяксом в Лізі чемпіонів

15 лютого 10:19 391 Читать на русском
Алдервейрелд став батьком через 9 місяців після камбеку з Аяксом в Лізі чемпіонів
Тобі Алдервейрелд / Reuters

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд надто емоційно відсвяткував неймовірний вихід до фіналу своєї команди.

5’ Маттейс Де Лігт
35’ Хакім Зієш
 
Лукас Моура 55’
Лукас Моура 59’
Лукас Моура 90+6’
5’ Маттейс Де Лігт
35’ Хакім Зієш
55’ Лукас Моура
59’ Лукас Моура
90+6’ Лукас Моура

Тобі Алдервейрелд став батьком 14 лютого. Про це гравець повідомив у своєму Instagram.

Салах та Хендерсон стали батьками через 9 місяців після камбеку з Барселоною у Лізі чемпіонів

Цікаво, що його син, Джейс Алдервейрелд, народився через 9 місяців і 6 днів після перемоги Тоттенхема над Аяксом 8 травня в півфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 3:2.

"Найкращий подарунок на День святого Валентина, який тільки можна придумати! Дякую моїй дружині Шані, вона була найсильнішою і хороброю жінкою в останні дні. Мені неймовірно пощастило, я такий щасливий", – поділився своєю радістю бельгієць.

Нагадаємо, раніше Салах та Хендерсон стали батьками рівно через 9 місяців після знаменитого камбеку в матчі з Барселоною в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Тоттенхем Тоттенхем Аякс - Тоттенхем
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