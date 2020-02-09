toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ВЕНТСПИЛС

Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов

10:16 67 Читати українською
Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов
Джордан Хендерсон и Мохамед Салах / Getty Images

Кажется, звезды Ливерпуля хорошо отпраздновали феерическую победу над Барселоной в Лиге чемпионов со своими женами.

Футболисты Ливерпуля – Мохамед Салах и Джордан Хендерсон – вчера, 8 февраля, стали отцами, сообщает издание Give Me Sport. У египетского форварда родилась вторая дочь, а у полузащитника появился сын.

Руководитель Ливерпуля – о результатах команды: Мы еще ничего не достигли

Интересно, что произошло это ровно через девять месяцев после легендарного победного полуфинала Лиги чемпионов сезона 2018/19 против каталонской Барселоны. Напомним, в первом матче мерсисайдцы уступили с разгромным счетом 0:3, однако в ответном матче совершили невероятный камбэк, забив четыре сухих гола. Эта встреча состоялась 7 мая 2019 года.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Ливерпуль в 1/8 финала встретится с мадридским Атлетико, а Барселона померяется силами с Наполи.

Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу

blog_ava
Шахтер – Вентспилс:онлайн-трансляция матча Каштру – сделал ставку на молодежь
08:44
746
Теги
Англия Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
39
мин
Эспаньол
13:00
Мальорка
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук