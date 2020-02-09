Салах и Хендерсон стали отцами через 9 месяцев после камбэка с Барселоной в Лиге чемпионов

Кажется, звезды Ливерпуля хорошо отпраздновали феерическую победу над Барселоной в Лиге чемпионов со своими женами.

Футболисты Ливерпуля – Мохамед Салах и Джордан Хендерсон – вчера, 8 февраля, стали отцами, сообщает издание Give Me Sport. У египетского форварда родилась вторая дочь, а у полузащитника появился сын.

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Интересно, что произошло это ровно через девять месяцев после легендарного победного полуфинала Лиги чемпионов сезона 2018/19 против каталонской Барселоны. Напомним, в первом матче мерсисайдцы уступили с разгромным счетом 0:3, однако в ответном матче совершили невероятный камбэк, забив четыре сухих гола. Эта встреча состоялась 7 мая 2019 года.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Ливерпуль в 1/8 финала встретится с мадридским Атлетико, а Барселона померяется силами с Наполи.

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