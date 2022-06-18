Альба вчера отметил свадьбу с красавицей Ромари Вентурой, которая стала популярной благодаря Instagram. Торжество прошло в испанской Андалусии.

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На праздник пришли наставник Барселоны Хави и одноклубник жениха – Серхи Роберто. Не обошел вниманием женитьбу своего бывшего партнера по команде и Лео Месси, который прибыл на торжественное событие вместе с женой Антонеллой.

Добавим, что Альба выступает за Барселону с 2012 года и имела очень хорошую связь на поле с Месси. Из его 89 результативных передач за Барсу 25 Жорди отдал на Лео.

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