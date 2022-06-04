"С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, являющихся для нас главным приоритетом, просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание", – цитирует короткое заявление Пике и Шакиры Marca, ссылаясь на пресс-службу 45-летней певицы.

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Испанские СМИ сообщают, что причиной такого решения звездной пары стали измены 35-летнего футболиста, который в последнее время начал активную ночную жизнь и переехал от возлюбленной в свою квартиру.

Отношения Пике и Шакиры начались в 2010 году после чемпионата мира в ЮАР, завершившемся победой сборной Испании. За эти 12 лет у пары родились два сына (9 и 7 лет), но официально свои отношения футболист и певица так и не оформили.

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