Алавес вырвал победу у Уэски: 28 тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 28 тура Алавес одержал волевую победу над Уэской. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 28 тур

Уэска – Алавес – 1:2

Голы: Авила, 14, (пен) – Кальери, 11, (пен), 86, Гвидетти, 80

Атлетик – Атлетико – начало матча в 19:30

Леганес – Жирона – начало матча в 21:45

Алавес на последних минутах вырвал одержал победу над Уэской. В начале матча команды обменялись голами с пенальти и игра шла к неожиданной ничьей, однако на последних минутах Кальери и Гвидетти принесли победу Алавесу.



Благодаря этой победе Алавес набрал 44 очка и и остался на 5 позиции, Уэска с 22 пунктами остается на дне турнирной таблицы.