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Алавес вырвал победу у Уэски: 28 тур Ла Лиги, матчи субботы

15:59 11 Читати українською
Алавес вырвал победу у Уэски: 28 тур Ла Лиги, матчи субботы
Борьба в матче Уэска – Алавес / Сайт Ла Лиги

В рамках 28 тура Алавес одержал волевую победу над Уэской. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

14’ Эсекиель Авила
 
Джонатан Кальери 11’
Джон Гвидетти 80’
Джонатан Кальери 86’

Чемпионат Испании, 28 тур

Уэска – Алавес – 1:2

Голы: Авила, 14, (пен) – Кальери, 11, (пен), 86, Гвидетти, 80

Атлетик – Атлетико – начало матча в 19:30

Леганес – Жирона – начало матча в 21:45

Алавес на последних минутах вырвал одержал победу над Уэской. В начале матча команды обменялись голами с пенальти и игра шла к неожиданной ничьей, однако на последних минутах Кальери и Гвидетти принесли победу Алавесу.

Благодаря этой победе Алавес набрал 44 очка и и остался на 5 позиции, Уэска с 22 пунктами остается на дне турнирной таблицы.

Теги
Испания Алавес Алавес Уэска Уэска Уэска - Алавес
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