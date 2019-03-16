Алавес вырвал победу у Уэски: 28 тур Ла Лиги, матчи субботы

Овертайм — 13:00 467
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Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"
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Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і ШахтарюЛига чемпионов — 15 март 1163
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ФИФА презентовала новый формат Клубного чемпионата мира – Европу будут представлять 8 командМир — 15 март 731
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Каннаваро возглавил сборную КитаяМир — 15 март 120
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Міланське дербі, повернення Зідана, сексуальний футбол у Севільї та Ле Класіко на берегах Сени: топ-5 матчів євровікендуМир — 15 март 392