Алавес уверенно переиграл Реал Сосьедад в матче с двумя удалениями

Сосьедад в рамках поединка 29-го тура Примеры потерпел выездное поражение от Алавеса (0:2).

Алавес сразу забрал инициативу в матче и доминировал до самого перерыва, не дав Сосьедаду провести хотя бы один удар по воротам. У хозяев прошло аж шесть выстрелов, но более-менее острыми оказались только два – Лукас Перес и Дуарте пробивали с линии штрафной в створ. Получилось не очень сильно, да и вообще игра, несмотря на явное преимущество Алавеса, не радовала.

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Во втором тайме содержание игры не изменилось, но хозяевам удалось забить гол. Получилось довольно противоречиво: Магальян на 50-й минуте принял дальнюю подачу в штрафную и скинул ее под удар Cаинсу, а тот расстрелял ворота – 1:0, но эпизод долго просматривали на предмет офсайда. Его не было.

Сосьедад ответил аж четырьмя заменами, однако едва не пропустил второй раз на 69-й минуте, когда Лукас Перес сыграл на добивании после отраженного мощного выстрела Риохи – выше ворот. У гостей было всего два неточных и слабых удара, а на 81-й минуте Реал ещё и меньшинстве остался (Субельдия получил вторую желтую). Правда, на 87-й Пина тоже увидел перед собой красную, сравняв составы, однако спасти провальный матч подопечным Альгуасила не удалось. Более того – на 90+6-й минуте Агиррегабирия поставил точку в матче, забив второй гол. Сосьедад капитулировал.

Финальный свисток зафиксировал победу Алавеса, после которой команда набрала 35 очков и поднялась на тринадцатую позицию в турнирной таблице. Сосьедад, имея в активе 47 зачетных балла, остается пятым с отставанием от зоны ЛЧ в два пункта.

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