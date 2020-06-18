Алавес впевнено переграв Реал Сосьєдад у матчі з двома вилученнями

Сосьєдад в рамках поєдинку 29-го туру Прімери зазнав виїзної поразки від Алавеса (0:2).

Алавес одразу забрав ініціативу в матчі й домінував до самої перерви, не давши Сосьєдаду провести бодай один удар по воротах. У господарів пройшло аж шість пострілів, але більш-менш гострими виявились тільки два – Лукас Перес і Дуарте пробивали з лінії штрафного в площину. Було не дуже сильно, та і загалом гра, попри явну перевагу Алавеса, не тішила.

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В другому таймі зміст гри не змінився, але господарям вдалося провести гол. Вийшло доволі суперечливо: Магальян на 50-й хвилині прийняв дальню подачу в штрафний і скинув її під удар Cаінсу, а той розстріляв ворота – 1:0, але епізод довго переглядали на предмет офсайду. Його не було.

Сосьєдад відповів аж чотирма замінами, однак ледь не пропустив вдруге на 69-й хвилині, коли Лукас Перес зіграв на добиванні після відбитого потужного пострілу Ріохи – вище воріт. У гостей було лише два неточних і слабких удари, а на 81-й хвилині Реал ще й меншості залишився (Субельдіа отримав другу жовту). Щоправда, на 87-й Піна теж побачив перед собою червону, зрівнявши склади, однак врятувати провальний матч підопічним Альгуасіла не вдалося. Більше того – на 90+6-й хвилині Агіррегабірія поставив крапку в матчі, забивши другий гол. Сосьєдад капітулював.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Алавеса, після якої команда набрала 35 очок і піднялася на тринадцяту позицію в турнірній таблиці. Сосьєдад, маючи в активі 47 залікових бали, залишається п'ятим з відставанням від зони ЛЧ у два пункти.

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