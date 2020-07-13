Алавес удержал ничью с Хетафе, Реал Сосьедад победил Вильярреал и досрочно отправил Севилью в Лигу чемпионов

В рамках 36-го тура испанской Примеры провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 36-й тур

Алавес – Хетафе – 0:0

Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Касорла, 85 – Виллиан Хосе, 61, Льоренте, 75

Алавес в родных стенах принимал Хетафе, который ведет отчаянную борьбу за еврокубки. Традиционно для матчей с участием подопечных Пепе Бордаласа, матч прошёл сухо, за первые 70 минут порадовав фанатов лишь двумя дальними ударами мадридцев в створ и выстрелом Кукурельи в штангу – баски не имели и этого.

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Казалось, что встреча так и завершится без забитых мячей, но на 87-й минуте Дуро, который только вышел на замену, прошил голкипера Алавеса – впрочем, гол отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Вильярреал в параллельном поединке принимал Реал Сосьедад, который в случае победы поднялся бы на седьмую строчку в турнирной таблице. В целом, матч проходил ровно: "желтая субмарина" больше беспокоила Мойю дальними ударами, а гости бомбардировали со стандартов – до 60-й минуты в активе басков было три замыкания в створ. Четвёртое оказалось голевым – это Виллиан Хосе замкнул навес Едегора с углового точным ударом головой, 0:1.

Через 14 минут ещё один корнер привёл ко второму голу Сосьедада – отличился Льоренте. Касорла ударом с правого края штрафной под ближнюю штангу на 85-й минуте отквитал один гол, но на большее хозяев не хватило. Вильярреал потерпел поражение, в результате чего Севилья официально вышла в Лигу чемпионов – расстояние между четвёртым и пятым местом за два тура до конца составляет девять очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ