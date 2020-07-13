Алавес втримав нічию з Хетафе, Реал Сосьєдад переміг Вільяреал і достроково відправив Севілью в Лігу чемпіонів

В рамках 36-го туру іспанської Прімери було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 36-й тур

Алавес – Хетафе – 0:0

Вільяреал – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Касорла, 85 – Вілліан Хосе, 61, Льоренте, 75

Алавес у рідних стінах приймав Хетафе, який веде відчайдушну боротьбу за єврокубки. Традиційно для матчів за участі підопічних Пепе Бордаласа, матч пройшов сухо, за перші 85 хвилин потішивши фанатів лише двома дальніми ударами мадридців у площину та пострілом Кукурельї у стійку – баски не мали й того.

Фантастичний ефект Луніна – лідерство, заява Реалу, перший вихід у Прімеру 2020/21 і розпач українця через екс-зірку МЮ

Здавалося, що зустріч так і завершиться без забитих м'ячів, але на 87-й хвилині Дуро, який тільки-но вийшов на заміну, прошив голкіпера Алавеса – втім, гол скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Вільяреал у паралельному поєдинку приймав Реал Сосьєдад, який в разі перемоги піднявся б на сьому сходинку в турнірній таблиці. Загалом, матч проходив рівно: "жовта субмарина" здебільшого турбувала Мойю дальніми ударами, а гості бомбардували зі стандартів – до 60-ї хвилини в активі басків було три замикання в площину. Четверте виявилось гольовим – це Вілліан Хосе замкнув навіс Едегора з кутового точним ударом головою, 0:1.

За 14 хвилин ще один корнер призвів до другого голу Сосьєдада – відзначився Льоренте. Касорла ударом з правого краю штрафного під ближню стійку на 85-й хвилині відквитав один гол, але на більше господарів не вистачило. Вільяреал зазнав поразки, внаслідок чого Севілья офіційно вийшла в Лігу чемпіонів – відстань між четвертим і п'ятим місцем за два тури до кінця становить дев'ять очок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ