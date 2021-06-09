Испанский Алавес попытается сохранить в команде полузащитника Факундо Пеллистри. Последние полгода он провел в Стране Басков на правах аренды из английского Манчестер Юнайтед.

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Пеллистри может провести в Ла Лиге еще один сезон. Алавес полностью доволен выступлениями атакующего хавбека в предыдущем сезоне. Решение о будущем Пеллистри лично будет принимать наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер. Он может санкционировать новую аренду уругвайца или попытается интегрировать его в первую команду Юнайтед.

В сезоне 2020/21 Факундо Пеллистри провел 12 матчей в Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями.

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