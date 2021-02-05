Четыре претендента на триумф в Копа дель Рей в этом году узнали оппонентов в 1/2 финала, сообщает официальный твиттер Королевской испанской футбольной федерации.

Эпичная серия пенальти в видеообзоре матча Кубка Испании Бетис – Атлетик

Полуфинальные пары:

Севилья – Барселона

Атлетик – Леванте

Стадия 1/2 финала будет состоять из двух матчей. Первые поединки сыграют 10 февраля. Ответные матчи – 3 марта. Хозяевами первых противостояний станут Севилья и Атлетик соответственно.

Атлетик дожал Бетис в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Испании – баски могут забрать трофей дважды