Копа дель Рей: определились пары 1/2 финала – Барселоне достался конкурент за топ-4 Примеры
15:06 - Читати українською
В Мадриде состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Испании сезона 2020/21.
Четыре претендента на триумф в Копа дель Рей в этом году узнали оппонентов в 1/2 финала, сообщает официальный твиттер Королевской испанской футбольной федерации.
Эпичная серия пенальти в видеообзоре матча Кубка Испании Бетис – Атлетик
Полуфинальные пары:
Севилья – Барселона
Атлетик – Леванте
Стадия 1/2 финала будет состоять из двух матчей. Первые поединки сыграют 10 февраля. Ответные матчи – 3 марта. Хозяевами первых противостояний станут Севилья и Атлетик соответственно.
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